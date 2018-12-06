Osmaniye'de öğrencilere eşofman ve spor ayakkabısı yardımı

Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ve OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy ve yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Şehit Tayfun Doğan İlkokulu'nda yapılan programda, spor kıyafetleri öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Vali Ömer Faruk Coşkun yaptığı açıklamada, “Bugün, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odamızın destekleri ile öğrencilerimize eşofman ve spor ayakkabısı dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu tür desteklerle öğrencilerimizin hem derslerinde hem de spordaki başarılarının daha da artacağına inanıyoruz. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza ve tüm üyelerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerin en iyi koşullarda en iyi eğitimi alabilmeleri için tüm gayretleri ile çalıştıklarını ifade eden Vali Coşkun, eğitime destek olan ve katkı sunan herkese teşekkür etti. Vali Coşkun'un konuşmasının ardından eşofmanlar ve spor ayakkabıları öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Ziyareti sırasında okul müdüründen okul hakkında bilgi alan Vali Coşkun, daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerle istişarede bulunarak, görüşlerini aldıklarını belirten Vali Coşkun, “Eğitimin kalitesinin yükseltilebilmesi için öğretmenlerimizin, okul idaresinin, okul aile birliğinin ve velilerimizin arasındaki işbirliğinin oldukça önemli olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla beklentimiz bu işbirliğinin her okulumuzda en üst seviyede gerçekleşmesidir. Okullarımızda bunun gerçekleştiğini memnuniyetle görüyoruz“ dedi. Konuşmasının ardından öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinleyen Vali Coşkun, “Öğretmenlerimiz fedakar bir şekilde çalışıyor ve gayret gösteriyorlar. Onların hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Tüm öğretmenlerimize emekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.