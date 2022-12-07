Osmaniye'de öğrencilere farkındalık eğitimi

Osmaniye'de, çevre, doğa ve hayvanları koruma jandarma timi öğrencilere hayvanları koruma ve farkındalık oluşturmaları için eğitim verdi.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, jandarma komutanlığına bağlı çevre, doğa ve hayvanları koruma timi ilk ve ortaokulda öğrencilerle bir araya geldi. Veli Keleş ilkokul ve ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen jandarma timi, hayvanları koruma ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla eğitim verdi.

Eğitim sonrası broşür dağıtan jandarma personeli çocukların sorularını da yanıtladı.