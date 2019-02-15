Osmaniye'de Okul Sporları Oryantiring Şampiyonası

Osmaniye'de 2018-2019 yılı okul sporları faaliyet takviminde yer alan Oryantiring Gençler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Bir doğa sporu olan ve koşarken düşünebilmek, kaybolmadan ilerlemek, araziyi iyi okuyabilmek, haritayı üç boyutlu düşünmeyi kapsayan oryantring sporu Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Karacaoğlan Yerleşkesi'nde gerçekleşti.

A ve B kategorinde yapılan Okul Sporları Oryantiring Gençler İl Birinciliği müsabakalarına 32 okuldan 110 öğrenci katıldı.

Kategorinde derece alan takımlar ise şöyle:

Genç Kızlar A kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Kadirli Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Kadirli Fen Lisesi dördüncü oldu.

Gençler Erkekler A kategorisinde ise Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ikinci Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi üçüncü, Kadirli Fen Lisesi dördüncü oldu.

Gençler Kızlar B kategorisinde Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Kadirli Fen Lisesi ikinci, Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Şehit Hayrettin Mennan Kız A.İ.H.L dördüncü oldu.

Genç Erkekler B kategorisinde Hasan Aybaba Anadolu Lisesi birinci, Şehit Mehmet Karaca Tilki Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi üçüncü ve Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.