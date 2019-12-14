İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de onlarca köpeği öldürüp çukura doldurdular

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki hendeğin içerisinde üst üste yığılmış onlarca köpek ölüsünü görenler şok yaşadı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde yol kenarındaki hendeğin içerisinde üst üste yığılmış onlarca köpek ölüsünü görenler şok yaşadı.


Edinilen bilgiye göre, Burgaçlı köyü TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) otobanı kenarında sabah saatlerinde bir hendeğin içerisinde üst üste yığılmış şekilde bırakılmış köpek ölülerini görenler şoke oldu. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Sabah servis aracıylaişe giderken köpekleri gören Tarık Göl isimli vatandaş, "Bu yol benim her zaman kullandığım yol. En son iki gün önce geçtim böyle bir şey yoktu. Uzaktan fark ettim. Yanlarına gelince şok yaşadım. En az 10-15 tane köpek ölü şekilde üst üste yığılmış ve buraya atılmış" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.