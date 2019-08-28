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Osmaniye'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Ormanlığı’nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sülemiş Ormanlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Kadirli şehir merkezi Cemalpaşa Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin yanında bulunan Sülemiş Ormanlığı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına iki farklı yerden müdahale etti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu Sülemiş Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Polis yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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