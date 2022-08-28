Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi İlbistanlı köyü Kozalık mevkiinde ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine ulaşan ekipler, karadan müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.