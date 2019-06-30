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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Sumbas'a bağlı Mehmetli beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile çevre il, ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası, 30 dönümlük orman arazisinin yandığı öğrenildi. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor.

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