Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan yangında 10 hektar kızılçam ormanı yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akarca Yaylası Çevlik mevkisi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı alınır alınmaz Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre il ve ilçelerinde yangın söndürme çalışmalarına katılmalarıyla 30 arazöz ve 150 orman işçisi karadan, Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan yangına müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarında bir orman işçisinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Orman işçisi yangın yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

10 hektarlık kızılçam ormanının yandığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.