Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde ormanlık alanda yangın çıktı. 4 helikopter ve çok sayıda arazözle yangına müdahale sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesi Gafarlı köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük bir alanda çıkan yangın hızla ilerlerken yangına 4 helikopterin, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin, çok sayıda arazözün ve iş makinesinin müdahale ettiği öğrenildi.