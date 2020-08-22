İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye’nin Sunbas Kadirli sınırında bulunan Akçataş Yellimazi mevkiin de bulunan kızılçam ormanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Osmaniye'nin Sunbas Kadirli sınırında bulunan Akçataş Yellimazi mevkiin de bulunan kızılçam ormanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.


Bölgede şiddetli poyraz nedeni ile kısa sürece geniş alana yayılan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye Orman İşletme müdürlüğünden ekipler müdahale etti.


Kısa sürede yaklaşık 7 hektar alana yayılan yangına, ilk etapta 50 arazöz, 250 orman işçisi, 15 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 3 greyder ve 4 helikopter ile söndürülmeye çalışılıyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.