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Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.


Hasanbeyli ilçesi Kaypak köyündeki ormanlık arazide saat 13.00 sıralarında çıkan yangına 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye araçları, İl Özel İdare'ye ait iş makineleri ve çok sayıda personel müdahale etti. Yangın yerleşim yerlerine yakın olduğu için birçok ev boşaltıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü de dumandan etkilenenlerin olması ihtimaline karşı bölgeye ambulanslar sevk etti. Saat 16.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 4 hektar orman ile bölge halkının bahçelerindeki ağaçlar zarar gördü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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