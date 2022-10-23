Osmaniye'de orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp arazide başlayan yangına havadan müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Yeşildere köyü Ağlar mevkiinde orman yangını çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının sarp arazide olmasından dolayı ekipler karadan müdahale edemezken, helikopterle havadan müdahale ediyor.