Osmaniye'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca köyü ile Bahçe köyü alanındaki ormanlık alanda yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan ilk incelemede ölü olarak bulunan şahsın Kazmaca köyünde ikamet ettiği belirlenen 27 yaşındaki İsa Kundakçı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemede İsa Kundakçı'nın av tüfeği ile vurularak öldürüldüğü ve bir cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından İsa Kundakçı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adlı Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili cinayeti işleyen kişi veya kişileri bulmak için soruşturma başlattı. Jandarmanın soruşturması sürüyor.