Osmaniye'de ormanlık alanda yangın çıktı

Osmaniye'de yerleşim yerine yakın olan ormanlık bir alanda çıkan yangına müdahale edilirken bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Çamlıkevler Mahallesinde Osmaniye Devlet Hastanesinin yakınında ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangına polis TOMA ile de müdahale etti. Yangın yerleşim yerine yakın yerde çıktığı için bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Yangın hala devam ederken, söndürme çalışmaları da sürdürülüyor. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.