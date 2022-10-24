Osmaniye'de ormanlık alandan yükselen alevler yüzlerce metre uzaklıktan görülüyor

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler yüzlerce metre ileriden görülürken, karadan müdahale edilemeyen yangında havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesine de ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteğinde dün öğle saatlerinde ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark edip haber vermesi üzerine bölgeye Düziçi Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi. Ekiplerin sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevlere bugün öğle saatlerinden itibaren hava destekli müdahaleye devam edildi. Akşam saatlerinde etkisini arttıran rüzgar nedeniyle alevler yüzlerce öteden görülürken, karadan müdahale edilemeyen yangında havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesine de ara verildi.

Bölgenin sarp olması nedeniyle karadan müdahale edilemeyen yangına sabah saatlerinden itibaren helikopterle havadan müdahale edilmesi bekleniyor.