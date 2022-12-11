Osmaniye'de otomobil ile traktör çarpıştı sürücüler yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile traktörünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Karaguz Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mustafa Pak'ın kullandığı traktör, Mehmet Dağlı idaresindeki 80 AT 780 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki araç sürücüsünü de hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.