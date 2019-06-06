İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de otomobil takla attı: 5 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Kadirli-Andırın karayolu Bektaşlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kadirli'den Andırın istikametine giden Mustafa Sarıgül'ün kullandığı 46 VG 630 plakalı otomobil, Keşişköprü mevkisine gelince sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla atarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Kadirli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.