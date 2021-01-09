İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de pandemi döneminde 24 bin vatandaşın ihtiyacı karşılandı

Osmaniye’de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Osmaniye'de yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün, Türkiye'de görülmeye başladığı andan itibaren salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan 24 bin 241 vatandaşın temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı. Özellikle yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu, karantina sürecinde evlerinde izole olan vatandaşları da unutmayarak tedavileri için gerekli olan ilaç ve ihtiyaçların teminini sağladı.



Destek gurubu en çok ‘maaş' için arandı


Pandemi döneminde 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına koşan Vefa Sosyal Destek Grubu en çok maaş çekilmesi için arandı. Salgınla mücadele sürecinde 9 bin 233 vatandaşın maaşını çekerek yardımda bulunan ekipler, sırasıyla 6 bin 181 kişiye seyahat izni, 2 bin 609 kişiye temel gıda ürünleri ile bin 615 kişiye de banka işlemleri için yardımda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.