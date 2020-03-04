Osmaniye'de petrol hırsızlarına suçüstü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde petrol hattından hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Nohut köyü Hacıalma mevkisinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'ndan hırsızlık yapan M.E., S.K. ve F.K'yi suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 230 metre basınca dayanıklı hortum ve 2 adet vana ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan 3 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.