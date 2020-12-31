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Osmaniye'de PKK'ya ait sığınakta ele geçirilen patlayıcılar imha edildi

Osmaniye’nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait sığınakta ele geçirilen mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi imha edildi.

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım-5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütüne ait sığınakta ele geçirilen mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekat timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım-5 operasyonu kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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