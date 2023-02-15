İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de polis boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı

Osmaniye’de polis ekipleri boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.

Osmaniye'de polis ekipleri boşaltılan binaların çevresinde nöbet tutmaya başladı.



Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından Osmaniye'de çok sayıda yapıda yıkım ve ağır hasar oluştu. Şehirdeki depremlerin ardından hasar tespit çalışmaları yapılan binalar boşaltıldı. İki büyük deprem sonrası şehir genelinde apartmanlarında meydana gelen hasardan dolayı vatandaşlar evlerini boşalttı. Polis ekipleri vatandaşların apartmana girişini engellemek ve hırsızlık olayına ihtimaline karşı bina önleri başta olmak üzere sokaklarda 7/24 devriye dolaşıp, nöbet tutmaya başladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.