Osmaniye'de polisten kaçan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 38 HD 787 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi. Kısa bir kovalamacanın ardından otomobil, Şehit Polis Bülent Onay Sokak'ta ekiplerce durduruldu. Sürücü O.K. ile yanında yolcu olarak bulunan D.Ü.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan sürücü O.K'nin ehliyetsiz ve alkollü için polisin dur ihtarına uymadığı öğrenildi.