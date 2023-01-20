Osmaniye'de potanın şampiyonları belli oldu

Osmaniye'de okullar arası basketbol müsabakaları tamamlandı, potanın şampiyonları belli oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası Gençler Kız ve Erkekler Basketbol İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Tosyalı Spor Salonunda yapılan müsabakalara kızlarda 5 okuldan 60 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 13 okuldan 156 sporcu katıldı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonunda genç kızlar kategorisinde şampiyon Adnan Oğuz Anadolu Lisesi oldu. Genç erkekler kategorisinde ise Osmaniye İstek Fen Lisesi şampiyonluğa ismini yazdırdı.

Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren okul takımlarına madalyaları ve kupaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Gençlik ve Spor Uzmanı Ökkeş Demir ile Basketbol İl Temsilcisi Servet Aksu tarafından verildi.

İlk ikiye giren takımlar okul sporları grup müsabakalarında Osmaniye'yi temsil etmeye hak kazanan takım oldu.