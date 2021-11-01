Osmaniye'de 'Rahvan At Yarışları' yapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde '9. Geleneksel Rahvan At Yarışları' düzenlendi.

Geçen yıl koronavirüs nedeniyle yapılamayan yarışlar bu yıl Düziçi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Düziçi Belediyesi ile Düziçi Rahvan Atlar Kulübü Derneği katkılarıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte 8 dalda 120 rahvan atı yarıştı. Nefes kesen yarışları vatandaşlar heyecanla izlerken biniciler de birincilik için ter döktü.

Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verildi.

Etkinliğe Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.