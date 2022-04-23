Osmaniye'de renkli 23 Nisan kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Osmaniye Belediye tarafından Masal Park'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yüzlerce çocuğun katılığım sağladığı etkinlikte renkli görüntüler oluşurken çocuklar doyasıya eğlendi.

Osmaniye Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Masal Park'ta Çocuk Şenliği düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program çocuklar gösterileri ile devam etti. Etkinlikte Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Belediye Başkanı Kadir Kara, CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü ve Vali Erdinç Yılmaz günün anlam ve önemine binaen katılımcılara birer konuşma yaptı.

“Atatürk 23 Nisanı sizlere bayram olarak hediye etti”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Türk milleti bundan 102 yıl önce yedi düvele karşı kurtuluş mücadelesi vererek bir destan yazmış ve küllerinden yeniden doğmuştur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisini Ankara'da açarak bu yeniden doğuşu tüm dünyaya ilan etmiştir. Sevgili çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ne kadar önemliyse, onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Atatürk "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz" sözleriyle geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza ve gençlerimize ülkeyi emanet etmiş ve 23 Nisanı bayram olarak sizlere hediye etmiştir" diye konuştu.

“Amacımız çocukların sosyalleşmesini sağlamak”

Şenlikteki amaçlarının çocukların sosyalleşmesi katkı sunmak olduğuna değinen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Bizim amacımız, pandemi nedeniyle evlerine kapanmak zorunda kalan ve sosyalleşmekten eksik kalan çocuklarımızın toplumla, arkadaşlarıyla olan sosyalleşmesini sağlayabilmek, onlara geçmişten günümüze gelen oyunları ve bu oyunlarla birlikte sosyalleşebilme imkanını sunabilmek ve kendi milletinin, toplumunun, ülkesinin, şehrinin değerleriyle yaşayabilmesi ve geliştirebilmesi adına bu etkinliği düzenliyoruz. Amacımız, Türk dünyası çocuk oyunları ve oyuncakları festivali adı altında düzenlediğimiz şenlik, çocuklarımıza hem geçmişten gelen oyunlarımızı öğretmek, oyunlarımızı yaşatmak, aynı zamanda da bu oyunları ve oyunlarda kullanılan oyuncakların yapımlarını dahi öğretebileceğimiz atölyeleri de gerçekleştirebilmek" dedi.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum”

“Gazi Meclisin bir üyesi olmaktan ömrüm boyu onur duyacağım” diyen Milletvekili Baha Ünlü, “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yılını kutluyoruz. Bundan 102 yıl önce Atatürk'ün önderliğinde kurulan Büyük Millet Meclisi kurtuluş mücadelesi vererek bu Cumhuriyetin kurulmasını ve temellerinin atılmasını sağlamıştır. Dolayısıyla ilk unvanı Gazi Meclistir. Daha sonra Darbe girişimine de direnen Meclis gazi unvanının katlamıştır. Bu Gazi Meclisin bir üyesi olmaktan ömrüm boyu onur duyacağım. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

“Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz”

“Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin kalbi, demokrasimizin nişanesi, egemenliğimizin mabedidir” diyen Vali Erdinç Yılmaz da yaptığı konuşmasında, “Bugün, gökleri hilal ile yıldızla aydınlatan şanlı Türk'ün bayrağının dalgalandığı, tüten her ocakta, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünü bir milletin istiklali ve çocuk sevinciyle bir araya getiren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Dünyadaki tek “Evrensel Bayram” olan 23 Nisan, milli birlik ve beraberliğimizin en güzel örneği olan Kurtuluş Savaşı'nda, milletimizin çelik iradesinin vücut bulduğu ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür. 23 Nisan, çocuk bayramı olmanın yanı sıra, milli hafızalarımıza kazınan egemenliğin kayıtsız şartsız Türk milletine ait olduğunun tescil edildiği tarihtir. Çünkü Türk milletinin istiklalini kurtaracak yegane güç milletin azim ve kararıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ülkemizin kalbi, demokrasimizin nişanesi, egemenliğimizin mabedidir. “Gazi Meclis” unvanı, meclisimizin taşıdığı kimliğin ve üstlendiği tarihi misyonun en veciz ifadesidir. Ona sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Şehitler Diyarı Osmaniye'miz, Milli Bayramları öyle heyecanla öyle güzel kutluyor ki şehitler diyarına layık oluyor. Her bayram ayrı bir coşku ayrı bir heyecan. Bu vesile ile bizlere bu vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Geleceğimizin istikbali, aydınlık yarınlarımızın sahibi sevgili çocuklarımız sizler bu vatana bu kutsal bayrağa sahip çıktığınız sürece daha güçlü olacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde Osmaniye Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘23 Nisan Coşkusu' temalı resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmanın birincisi Zehra Asker, ikincisi Damla Tuğçe Kaya, üçüncüsü Yunus Emre Özdemir ve mansiyon ödülü alan Leyla Deniz Demir ve Hasan Baran'a ödülleri Vali Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları tarafından verildi.

Şenliğe Vali Yılmaz'ın yanı sıra CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Karabulut, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Günay ve Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, çocuklar ve aileleri katıldı.