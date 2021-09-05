İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de ruhsatsız 5 silah ele geçirildi

Osmaniye’de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 2’si tabanca 3’ü pompalı olmak üzere ruhsatsız 5 silah ele geçirildi.

Osmaniye'de polis ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 2'si tabanca 3'ü pompalı olmak üzere ruhsatsız 5 silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli ekipler şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 2'si tabanca 3'ü pompalı olmak üzere ruhsatsız 5 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 5 kişi de gözaltına alındı.


Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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