İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Osmaniye'de sağanak ve dolu yağışı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili araziler zarar gördü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ekili araziler zarar gördü.


Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran yağış, ilçe merkezine yağmur olarak düşerken ilçeye bağlı köylerde dolu olarak yağdı. Yağış dolayısıyla ana caddeler ve sokaklar su ile doldu bazı işyerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan ilçeye bağlı bir çok köyde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışından dolayı köylerde meyve ağaçları ve ekili tarım arazileri zarar gördü.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.