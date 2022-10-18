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Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye’de sağanak yağış etkili oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği Osmaniye'de sağanak yağış etkili oldu.


Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nün yağış uyarısında bulunduğu Osmaniye'de gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran sağanak yağış kısa süreli etkili olurken, sağanakla birlikte soğuk hava da etkisini gösterdi. Orta şiddetli rüzgarın da etkili olduğu Osmaniye'de gün içerisinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.


Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, en düşük hava sıcaklığınıN 17 derece, en yüksek hava sıcaklığının da 30 derece olacağı Osmaniye'de rüzgar güney yönlerden hafif, zaman zaman orta şiddette esecek.

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