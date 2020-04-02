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Osmaniye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı, dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağıştan dolayı, dereler taştı, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı, ekili tarım arazileri sular altında kaldı.


Kadirli ilçesinde son 1 gündür etkili olan sağanak yağmurdan dolayı su baskınları yaşandı. İlçe merkezinde bulunan bülbül deresi ve bazı derelerin taşmasından dolayı mahallelerde su baskını yaşanırken bazı evlere ve iş yerlerine su girdi. Kadirli Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışma başlattı. Öte yandan Kadirli ilçesine bağlı Cığcık, Çangaza, Yukarı Bozkuyu köylerine giden yol, yol üzerinde bulunan drenaj kanalının suyunun taşması sonucu yolda yer yer yarım metreye ulaşan su birikintisinden dolayı ulaşıma kapandı. Dolu yağışının da etkili olduğu bazı köylerde ekili tarım arazileri sular altında kaldı.

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