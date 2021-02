Osmaniye'de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşılama başladı

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için gerçekleştirilen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozların yapılmasına Osmaniye'de başlandı.

Türkiye'ye 25 Ocak'ta 10 milyon dozluk aşının 2. sevkiyatının ilk bölümünü kapsayan 6,5 milyon doz aşı getirilmişti. Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde toplumsal bağışıklığın kazanılması için yürütülen aşılama kapsamında, aşının ilk dozu uygulanan sağlık çalışanlarına ikinci dozlar yapılmaya başlandı. Osmaniye Devlet Hastanesinde özel olarak hazırlanan aşı odasında ilk olarak İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz'a aşı yapıldı. Öznavruz aşı sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, mutantlı virüse Osmaniye'de rastlanmadığını kaydetti.

“Sayıların kontrol altında olması vatandaşlarımızı rehavete yönlendirmiş durumda”

65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasının ardından özlenilen günlere bir adım daha yaklaşılacağını ifade eden Öznavruz, “Bugün sağlık personelinin ikinci doz aşı uygulamasına başladık. Sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere 70 yaş yarın itibariyle de 65 yaş gurubundaki hedef kitlesine aşılama başlayacaktır. Bizler aşı sürecine başladığımız gün itibariyle toplam 17 bin 712 doz aşı yaptık. Sağlık çalışanlarımızın payı 5 bin 250 kişiydi. Osmaniye bildiğiniz gibi 20 Ekim 2020 tarihi itibariyle birinci ligini yaşamaya başladı. Yaklaşık bir buçuk aylık süreçten sonra şu an sayılarımız kontrol altında ancak sayıların kontrol altında olması vatandaşlarımızı biraz rehavete yönlendirmiş durumdadır. Bu süreçte bize destek olan Osmaniyeli vatandaşlarımız her zaman yanımızda oldular. Bundan sonra 65 yaş üzeri ve risk grubunda olan vatandaşlarımızın tamamını aşıladıktan sonra özlediğimiz eski günlerimize doğru bir adım daha yaklaşmış olacağız. Şu ana kadar yapılmış olan tahlillerde şüpheli gördüğümüz olguları burada çalışarak doğrulamak için bakanlığa göndermiş olduğumuz testler içerisinde Osmaniye'de şu an içinde mutantlı virüse rastlanmamıştır. Bu sevindirici ve güzel bir haber ancak biz tedbirlerimizi bu şekilde sürdürdüğümüzde bundan uzak kalabiliriz” diye konuştu.