Osmaniye'de sahte alkol ve kaçak sigara operasyonu

Osmaniye'de jandarma ekiplerinin yılbaşı öncesi yaptığı denetimlerde çok sayıda kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, yılbaşının yaklaşması nedeniyle kaçak ve sahte alkol, kaçak sigara, kaçak tütün ve benzerlerinin satışına yönelik önlemler arttırıldı. Bu çerçevede, market, büfe ve içki satışı yapılan işletmelere denetim faaliyetleri ve taşınmasını ve depolanmasını önlemek maksadıyla yol kontrol uygulamaları icra edildi. Operasyonlarda, 7 bin 440 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 87 bin 500 adet bandrolsüz makaron, 125 kilo kıyılmış tütün, 21 bin adet sigara fitresi, 250 paket bandrolsüz sigara, 33 şişe viski, 1 adet elektronik sigara sarma makinası, bin 100 adet kurusıkı tabanca fişeği, 165 adet av tüfeği fişeği ve 200 adet plastik ses fişeği ele geçirildi. Denetimlerde 7 şüpheli hakkında, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanununa muhalefet, tütün ve tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.