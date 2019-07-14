Osmaniye'de şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek

Osmaniye Valiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ile gaziler ve aileleri onuruna yemek programı düzenlendi.

Gala Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Esen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Ali Büber, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ile gaziler ve aileleri katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak bir süre sohbet eden Vali Coşkun, şehitlere rahmet, ailelerine de sabır dileklerini ileterek, gazilere şükranlarını sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın devamında Alibeyli Camii Müezzini Bilal Akbulut tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Program, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından şehitler için okunan duayla son buldu.