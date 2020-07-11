İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de şehitler için mevlit okutuldu

Osmaniye’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Envar-ül Hamit Camiinde Mevlid-i Şerif okundu.

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehitler için Envar-ül Hamit Camiinde Mevlid-i Şerif okundu.


Vali Yılmaz, Mevlid-i Şerif öncesinde Envar-ul Hamit Camii Şehitliğini ziyaret ederek, şehitler için dua okudu.


Mevlid-i Şerif'e Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ardından şehitler için İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından dua edildi.


Mevlid-i Şerif'in ardından cami önünde vatandaşlarımıza ikramlarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.