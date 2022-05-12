Osmaniye'de sel ve su baskınlarına önlem

Osmaniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alt yapı projesi olan yağmur suyu alt yapı çalışmaları kapsamında yağışlardan en çok etkilenen Mimar Sinan ve Fakıuşağı Mahallerinde yağmur suyu alt yapı çalışmaları hızla sürüyor. Konumu itibariyle şehrin stratejik noktasında olan Fakıuşağı Mahallesinde yaşanabilecek tüm sel taşkınlarına karşı çift hat döşenerek yağmur sularının Karaçay dere yatağına deşarj olması sağlanacak. Aynı şekilde Mimar Sinan Mahallesinde vatandaşların özellikle kış aylarında su göllenmelerine karşı yaşadıkları tüm mağduriyetleri gidermek için sıkıntı yaşanan bölgelere güney çevre yolu altından Karaçay dere yatağına yağmur suyu deşarj borularının döşenmesi devam ediyor.

“Yağışlardan kaynaklı yaşanılan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için durmaksızın çalışıyoruz” diyen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Şehrimizin geleceği ve hemşerilerimizin refahı için projelerimize durmadan devam ediyoruz. Yatırımlarımızın yapımı esnasında hemşerilerimizin yaşam standartlarının biraz düştüğünü biliyoruz. Bu konuda anlayışları ve destekleri için tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle özellikle alt yapı yatırımlarımız tamamlanınca Mimar Sinan ve Fakıuşağı mahallerimiz başta olmak üzere tüm şehrimizde alt yapı sorununu çözmüş olacağız” diye konuştu.