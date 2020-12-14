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Osmaniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaçlar yolları kapattı

Osmaniye’de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı köy yolları kapandı.

Osmaniye'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, bazı köy yolları kapandı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarı yapılmasının ardından Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan şiddetli rüzgar sonucu devrilen ağaçlar bazı köy yollarını ulaşıma kapattı. Alibozlu, Farsak köylerinde devrilen ağaçlardan dolayı kapanan yollar köylüler tarafından açılmaya çalışılıyor.


Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinden gece yarısına kadar Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli, Adana çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor.

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