Osmaniye'de şiddetli yağış çayların debisini arttırdı

Osmaniye'de etkili olan şiddetli yağışlar sonrasında çayların debisi arttı. Yağış nedeniyle Savrun ve Sabun çayı taşma noktasına gelirken, çamurlu akan sular çayların rengini kahverengiye dönüştürdü.

Osmaniye'de yaklaşık 4 gündür etkili olan şiddetli yağmur kent merkezi ve ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle Kadirli ilçesinde bulunan ve Mozgaç Dağı Akgedik mevkiinden doğarak Ceyhan nehrine dökülen Savrun çayı ile Düziçi ilçesinde bulunan ve Çakıroğlu mevkiinden doğarak Ceyhan nehrine dökülen Sabun çayının debisi arttı. Yoğun yağışlar nedeniyle Savrun ve Sabun çayı taşma noktasına gelirken, çamurlu akan sular da çayların rengini kahverengiye dönüştürdü.

Uzun zaman sonra şiddetli yağışlar nedeniyle kuruyan çayların dahi tekrardan aktığını belirten vatandaşlar, bölgede etkili olan kar ve yağmur yağışından dolayı çayların debilerinin arttığını ve kurak günlerin geride kaldığını ifade ettiler.

Öte yandan, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde sağanak iç kesimlerde yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.