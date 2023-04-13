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Osmaniye'de şiddetli yağmur ve dolu etkili oldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı ile birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.


Meteorolojinin uyardığı yağış Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili oldu. İlçede yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile doldu, zemin katta bulunan bazı evlerde su baskınları yaşandı. Kadirli ile Sumbas ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlandı. Karayolu su birikintisinden dolayı kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı.


Kadirli Belediyesi ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.

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