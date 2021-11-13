Osmaniye'de sıfır atık temalı resim yarışması

Osmaniye Belediyesi, çocukların doğaya ve çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak amacıyla ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında resim yarışması düzenliyor.

Çocukların doğaya ve çevreye olan duyarlılıklarını arttırmak amaçlı düzenlenen ‘Gelecek Ellerimizde' konulu resim yarışması ilkokullar ve ortaokullar arası olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılan öğrenciler doğa ve çevre bilincini, sıfır atık anlayışına bakış açılarını anlatan konuları kağıtlara aktaracak. Çevre ve doğa temizliğinin aşılanmak istendiği yarışmaya Osmaniye merkez ve merkeze bağlı tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler katılım sağlayabilecek. Ayrıca öğrenciler okullarından bağımsız ferdi olarak da yarışmaya katılabilecekler.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sıfır atık projesi kapsamında ‘Gelecek Ellerimizde' konulu düzenlenen resim yarışmasına katılanlar eserlerini 10 Aralık 2021 tarihi saat 17.00'a kadar Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne elden teslim Etmeleri gerekiyor. Her öğrencinin sadece bir eserle katılabileceği resim yarışmasına katılım şartnamesi www.osmaniye-bld.gov.tr adresinden incelenebilecek veya (0328) 440 00 80 numaralı çağrı merkezini aranarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceklerdir” denildi.