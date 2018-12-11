Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu

Osmaniye'de silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi, 24 silahla birlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 2 ay süren takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 19 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 40 bin 800 lira nakit para ve 25 tam altın ele geçirildi.

Arama yapılan adreslerden birinin bodrum katında kurusıkı silahları gerçeğe dönüştüren atölye haline getirilmiş torna tezgahı ve diğer aletler bulundu. Ayrıca, çok sayıda tabanca parçası ve malzemeleri ile 5 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 2 kurusıkı tabanca ile 2 gerçek hale getirilmeye hazır kurusıkı tabanca bulundu.

Yakalanan şüpheliler, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.