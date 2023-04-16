Osmaniye'de silahla vurulan genç, hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda silahla vurulan genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesinde bulunan Dal Apartmanı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle, gelen silah sesleri sonrası, bir gencin kanlar içerisinde yerde yattığı fark edildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücuduna kurşunların isabet ettiği ve isminin S.S. olduğu tespit edilen gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan, Kadirli polisi çevrede yaptığı araştırma sonrası cinayet şüphelisi olarak belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.