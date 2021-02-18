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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Orhan Gök mahallesi Toki evleri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Eyi (33) ve Barış Akgöllü isimli iki arkadaş, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen M.M. adlı kişi ile boş alanda karşılaştı. Aralarında başlayan tartışma sonrası M.M. adlı kişi yanında bulunan tabanca ile iki arkadaşa kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Barış Akgöllü ve Zafer Eyi ağır yaralı olarak olay yerine çağrılan ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Zafer Eyi hayatını kaybederken ağır yaralı olan Barış Akgöllü'nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından kaçan M.M. adlı kişiyi polis yakalamak için çalışma başlattı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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