Osmaniye'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'de özel bir hastanenin önünde çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi yaralandı.

Olay, Alibeyli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenilemeyen bir nedenden dolayı R.A. ile A.K. isimli şahıslar sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle R.A. yanında bulundurduğu tüfekle A.K.'ye ateş etti. Yaralanan A.K. olayın önünde gerçekleştiği hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.