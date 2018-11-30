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Osmaniye'de silahlı kavga: 4 yaralı

Osmaniye’de özel bir hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de özel bir hastane içerisinde karşılaşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki aile Osmaniye'de Özel Sevgi Hastanesi içinde karşılaştı. Önce tartışma ile başlayan olay daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla vurulan Mustafa Loş, Ahmet Loş, Sefa Loş ve Asım Loş yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünde ve içinde geniş güvenlik tedbirleri aldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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