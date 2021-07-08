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Osmaniye'de şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi

Osmaniye’de yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.

Osmaniye'de yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda 5 silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli yunus ekipleri şehrin dört bir tarafında vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamalarına devam ediyor. Yapılan şok uygulamalarda 3'ü av tüfeği 1'i pompalı 1'i de tabanca olmak üzere 5 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla birlikte 5 kişi de gözaltına alındı.


Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

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