İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de şok uygulamalarda yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Osmaniye’de polisin yaptığı şok asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 120 kişi yakalandı, 16’sı tutuklandı.

Osmaniye'de polisin yaptığı şok asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde aranan 120 kişi yakalandı, 16'sı tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler geçtiğimiz hafta kent genelinde farklı noktalarda şok uygulamaları yaptı. Yapılan şok uygulamalarda aranması olanların da yer aldığı şüpheli 120 kişi yakalandı. Aramalarda ise 2'si tüfek, 7'si tabanca ve 3'ü kurusıkı olmak üzere 12 ruhsatsız silah, 64 adet tabanca fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet, çok miktarda çalıntı kablo ve 7 kök hint keneviri ele geçirildi.


Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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