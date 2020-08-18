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Osmaniye'de sokak düğünlerine korona kısıtlaması

Osmaniye’de Covid-19 tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildi.

Osmaniye'de Covid-19 tedbirleri kapsamında, sokak düğünlerine kısıtlama getirildi.


Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Covid-19'un insan hareketliliğinin yoğun olduğu zamanlarda ve mekanlarda bulaştığı belirtildi. Düğün ve nikah sahibi vatandaşlara uyarılarda bulunulan açıklamada, "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'te son bulması, gündüz sokak ve köy düğünlerinin en fazla 3 saatte sonlandırılması, akşam sokak ve köy düğünlerin ise en fazla 2 saatte sonlandırılması, bu düğünlerde toplu yemek verilmesinin sınırlandırılmasına ve mahalle aralarında yapılan sokak düğünlerinin daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha kolay sağlanabilmesi için uygun ve mümkün olması halinde okul bahçelerinin tahsis edilmesine karar verilmiştir" İfadelerine yer verildi.

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