İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de sokak hayvanlarına mama bırakıldı

Osmaniye’de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince sokak hayvanlarına mama bırakıldı.

Osmaniye'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince sokak hayvanlarına mama bırakıldı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde kentin farklı noktalarında kedi ve köpekler için kuru mama bırakıldı. Ekiplerin elleri ile de besleme yaptığı etkinlikte karşılıksız sevgileriyle her zaman yanımızda olan sokak hayvanlarına sevgiyle yaklaşılması mesajı verildi.

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