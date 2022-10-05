Osmaniye'de sokak hayvanlarına mama desteği

Osmaniye'de Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde kentin farklı noktalarında kedi ve köpekler için kuru mama ve su bırakıldı. Karşılıksız sevgileriyle her zaman yanımızda olan sokak hayvanlarına sevgiyle yaklaşılması gerektiğinin mesajı verildiği etkinlikte öğrencilere de bilgilendirme yapıldı.