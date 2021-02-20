Osmaniye'de sokak köpekleri koyunları telef etti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 ağıla giren sokak köpekleri 5 koyunu telef ederken birçok koyunu da yaraladı. Mahalle sakinleri sokak köpeklerinden dolayı canlarının tehlikede olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Düziçi Karacaoğlan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan mahalle sakinlerinin aç kalan başıboş sokak köpekleri ile başı dertte. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, gece ve gündüz saatlerinde 3 ağıla giren sokak köpekleri 5 koyunu parçaladı birçok koyunu da yaraladı. Hayvan sahipleri ağılda bulunan koyunlara defalarca saldıran köpekleri güç bela kovaladıklarını belirtirken örgü tellerin fayda etmediğini dikenli ağaçlarla ağılların etrafını çevirerek koyunları koruduklarını söylediler. Çocuklarının canlarından da endişe duyan aileler konunun çözüme kavuşturulması için yetkililere çağrıda bulundu.

Ağıla giren sokak köpeklerinin koyunlara saldırdığını söyleyen Mustafa Şimşek, “Sokak köpekleri ağılın içine girmiş bir koyunu öldürmüş 4 koyunu da yaralamış. Bizim can güvenliğimiz yok, biraz önce baktım 10 tane köpek var. Çocuğumu dershaneye dahi gönderemiyorum. İneğin olduğu yerin kapısı açık kalmış bir baktım 10 tane köpek orada bekliyor. Sokak köpeği çok dışarı çıkamaz olduk. Koyunları korumak için tel fayda etmez oldu bende iğde dikeni ile ağılın etrafını çevirdim” diye konuştu.

Ağıla geldiğinde koyunlarının yerde yattığını ifade eden mahalle sakinlerinden Elif Poyraz, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Can güvenliğimiz yok. Dışarıya çıkamıyoruz köpekler bize saldırır diye korkuyoruz. Dişimden tırnağımdan arttırdım 5 koyun yapmıştım. Sabah geldim koyunlardan 4 tane yerde yatıyor. Sokak köpekleri burada çok fazla ineğime de saldırdılar. Köpeklerin elinden ineği zor kurtardık” dedi.