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Osmaniye'de sokak satıcılarına operasyon: 17 tutuklu

Osmaniye’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 17’si tutuklandı.

Osmaniye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 29 kişiden 17'si tutuklandı.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına düzenlenen 19 ayrı operasyon kapsamında 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.C., M.Ç., F.A., M.G., M.A., A.A., M.C.G., R.D., M.A., M.P., R.H., M.C.S., R.U., E.D., M.Z., M.Y., M.A.E. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından tutuklandı. 9 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 3 şahıs ise alınan talimatlar doğrultusunda salıverildi.


Ayrıca ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul ettirmek, bulundurmak ve kullanmak' suçu kapsamında meydana gelen 54 ayrı olayda 54 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Şahıslar alınan talimat doğrultusunda salıverildi. GBT sorgulaması sonucunda ise haklarında tanzim edilen yakalama müzekkeresine istinaden yakalanan 7 şahıstan 4'ü tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Operasyonlar kapsamında şahıslarda yapılan aramalarda 15 gram esrar, 633 gram bonzai, 231 gram metamfetamin, 196 gram eroin, 3 gram kokain, 816 adet captagon hap, 2 adet ecstasy hap ile 201 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

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